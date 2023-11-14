14 ноября, 05:28
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ с начала операции в Газе уничтожил 15 тыс. целей

Среди них 300 тоннелей

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала наземной операции в секторе Газа уничтожила 15 тыс. целей, в том числе 300 подземных тоннелей. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.

Читайте также
Эвакуация россиян, атаки на базы США, пауза Израиля. Конфликт на Ближнем Востоке

"Могу доложить, что за 38 дней наступления в Газе мы достигли некоторых значительных результатов, в том числе уничтожили 15 тыс. целей, включая 300 подземных тоннелей", - сказал он. Как отметил официальный представитель вооруженных сил, также были разрушены несколько сотен домов, в которых силы противника готовили ловушки для израильских войск. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация