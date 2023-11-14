Писториус подтвердил желание ФРГ удвоить помощь Украине до €8 млрд в 2024 году

Министр обороны Германии предложил дождаться конечного решения Бундестага

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил сообщения СМИ о том, что Германия может в следующем году удвоить помощь для Украины с €4 млрд до €8 млрд.

"Да, я надеюсь, что 8 млрд поступят [из бюджета], - сказал он в Брюсселе. - Очень надеюсь, что это получится". Принимать решение по увеличению помощи будет Бундестаг, и министр предложил дождаться решения, прежде чем говорить о каких-то подробностях.

Как ранее сообщила газета Bild, правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. По ее информации, Минфин Германии изначально заложил в госбюджет на 2024 год €4 млрд на военную помощь Украине, однако они все уже зарезервированы под текущие проекты, а на новые у Минобороны осталось лишь €120 млн.

В начале текущего месяца правительство ФРГ сообщило о поставках Украине ранее еще 25 танков Leopard 1A5, обещанных до этого. В новую партию переданного Киеву оружия тогда также вошли разведывательные беспилотники и радары. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд.