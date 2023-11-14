14 ноября, 09:37

Австрия заявила, что не поставляет Украине летальные боеприпасы

Министр обороны Клаудиа Таннер рассказала, что Вена помогает Киеву другими способами

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Австрия в силу своего нейтрального статуса не передает Украине летальные вооружения или боеприпасы. Об этом заявила министр обороны республики Клаудиа Таннер.

"Мы помогаем Украине другими способами, передаем гуманитарную и финансовую помощь, принимаем беженцев. Единственное, что мы не делаем, так это не поставляем летальное оружие и боеприпасы", - сказала она по прибытии на встречу министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Министр отметила, что для Австрии "поставки в этом направлении не являются обязательными". Вена также не рассматривает вариант с передачей боеприпасов тем странам ЕС, которые отправили свои запасы Киеву.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что Европейский союз не сможет выполнить план по поставке 1 млн артиллерийских снарядов Киеву до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград. 

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