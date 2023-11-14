14 ноября, 12:07
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что сирены в Эйлате сработали из-за ракеты-перехватчика

По данным армейской пресс-службы, после сообщения о сиренах, прозвучавших в городе Эйлат, была запущена ракета-перехватчик

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Сирены ПВО, прозвучавшие в городе Эйлат на побережье Красного моря, сработали из-за запуска ракеты-перехватчика. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в городе Эйлат на юге Израиля, была запущена ракета-перехватчик в связи с подозрением в наличии воздушной цели. Сирены прозвучали из-за запуска ракеты-перехватчика", - говорится в сообщении.

"Проникновение на территорию Израиля не выявлено", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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