14 ноября, 13:40

В Финляндии рассматривают вариант закрытия всех КПП на границе с Россией

EPA-EFE/ RONI REKOMAA
© EPA-EFE/ RONI REKOMAA

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что республика может разместить пункт приема соискателей убежища в одном месте

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил возможность закрытия отдельных или даже всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Об этом сообщает телерадиоканал Yle.

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"Мы можем ограничить пограничное движение, закрыть отдельные или даже все КПП или разместить пункт приема соискателей убежища в одном месте", - приводит телеканал слова премьера.

Таким образом Орпо прокомментировал сообщения о увеличении количества людей, перешедших восточную границу страны без необходимых документов, сообщает Yle. "Посыл правительства ясен. Мы хотим позаботиться о безопасности нашей границы", - заявил на этот счет премьер.

Ранее министр внутренних дел страны Мари Рантанен сообщила, что власти Финляндии решили начать подготовительную работу по ограничению движения на границе с Россией. Финская сторона сообщает о прибытии на восточную границу на этой неделе около 60 человек без документов, попросивших убежища. На прошлой неделе их было 71. Как сообщает погранслужба, речь не идет о гражданах РФ, большинство - выходцы с Ближнего Востока. Хельсинки утверждает, что обсуждал проблему с Москвой. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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