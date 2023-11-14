Шольц считает абсурдными упреки в адрес Израиля в свете его конфликта с ХАМАС

По словам канцлера ФРГ, Израиль "чувствует свою приверженность правам человека и международному праву"

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что "упреки, сделанные в адрес Израиля, абсурдны". Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, отвечая на вопрос о том, не являются ли упреки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в свете палестино-израильского конфликта красной линией для Берлина. Какие именно упреки прокомментировал канцлер, не уточнялось.

Шольц назвал Израиль демократическим государством, которое, по убеждению канцлера, "чувствует свою приверженность правам человека и международному праву". "В каждом разговоре и при каждой возможности мы будем подчеркивать, что мы убеждены в этом", - сказал канцлер ФРГ. "Поэтому упреки, сделанные в адрес Израиля, абсурдны, в этом не может быть сомнений", - заявил он.

"У Израиля есть право и обязанность защищать себя и своих граждан в рамках гуманитарного международного права", - отметил глава кабмина. "Не должна сложиться ситуация, при которой у ХАМАС опять будет шанс сделать передышку, вновь накопить оружие и напасть на Израиль", - полагает он.

Шольц в пятницу, 17 ноября, примет в Берлине Эрдогана, который будет находиться в ФРГ с визитом.

Эрдоган, выступая 27 октября на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником за операцию в Газе, и указал, что Запад несет полную ответственность за нее. Эрдоган также сообщал, что Турция пересмотрит отношения с Израилем.