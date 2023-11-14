14 ноября, 15:42,
обновлено 14 ноября, 16:05
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о тяжелом ранении человека после обстрела со стороны Газы

С палестинского анклава ранее обстреляли район Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек получил серьезные осколочные ранения в районе Тель-Авива в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом сообщила израильская служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

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"После сигналов тревоги в последние минуты в районе Тель-Авива медики и парамедики "Маген Давид адом" оказывают медицинскую помощь на месте 20-летнему мужчине в тяжелом состоянии с осколками", - говорится в сообщении.

Вскоре служба скорой помощи уточнила, что молодого человека срочно направили в одну из больниц Тель-Авива.

Кроме того, сообщается о еще одной пострадавшей. Речь идет о 43-летней женщине, которой медики оказывают помощь на месте, она находится в удовлетворительном состоянии. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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