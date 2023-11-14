Армии Израиля дали указание готовиться к любому сценарию по "Хезболлах"

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отметил, что вооруженное крыло шиитской партии продолжает обстрелы израильской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что дал армии указание готовиться к любому сценарию развития событий на границе с Ливаном, где вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" продолжает обстрелы израильской территории.

"На севере в настоящий момент идут обмены мощными ударами. Мы бьем по "Хезболлах", но мое указание Армии обороны Израиля - готовиться к любому сценарию. Я предлагаю "Хезболлах" не испытывать Государство Израиль - это стало бы ошибкой всей их жизни", - заявил глава правительства на встрече с руководителями местных советов северных районов страны. Его высказывания распространила пресс-служба кабмина.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Продолжает нарастать напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно фиксируются обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Власти Израиля заявили об эвакуации жителей из населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе на расстоянии до 5 км от границы с соседней страной.