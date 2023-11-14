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обновлено 14 ноября, 19:26
Палестино-израильский конфликт

Президенты Египта и России обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа

Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились активизировать международные усилия, направленные на прекращение огня в палестинском анклаве

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и России Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора обстановку в секторе Газа и усилия египетской стороны по деэскалации конфликта, доставке гуманитарной помощи и эвакуации иностранных граждан из палестинского анклава. Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

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"Разговор двух лидеров касался последних событий в секторе Газа, усилий по деэскалации, а также шагов, которые предпринимает Египет по доставке гуманитарной помощи, эвакуации иностранных граждан и раненых палестинцев из анклава", - указывается в заявлении Фахми, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как отмечается в сообщении, "президенты Египта и России договорились активизировать международные усилия по немедленному прекращению огня, по предоставлению срочной гуманитарной помощи, а также предпринять необходимые шаги с целью защиты гражданского населения и прекращения кровопролития для урегулирования конфликта политическим путем на основе сосуществования двух государств".

Ас-Сиси и Путин также рассмотрели "пути укрепления двусторонних отношений в ряде областей совместного сотрудничества", указал официальный представитель египетского президента. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-
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