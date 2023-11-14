14 ноября, 19:48,
обновлено 14 ноября, 20:07
Палестино-израильский конфликт

Белиз отзывает свое согласие на аккредитацию израильского посла

Бельмопан также приостанавливает деятельность почетного консульства в еврейском государстве

ГАВАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Белиз отзывает свое согласие на аккредитацию израильского посла и приостанавливает деятельность почетного консульства в Израиле. Об этом говорится в заявлении правительства центральноамериканского государства, опубликованном на его официальном сайте.

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"Мы призвали Израиль немедленно прекратить огонь и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных грузов в Газу. Несмотря на наши просьбы, Израиль не прекратил свои нарушения международного гуманитарного права и не позволил сотрудникам гуманитарной помощи облегчить страдания миллионов жителей Газы. <...> Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции приняло следующие меры, которые должны вступить в силу немедленно. Правительство Белиза отзывает свое соглашение об аккредитации назначенного посла Израиля в Белизе Эйнат Кранц-Нейгер. Правительство Белиза приостанавливает всю деятельность почетного консульства Белиза в Тель-Авиве, Израиль, и отзывает назначение своего почетного консула", - говорится в тексте. 

Теги:
БелизПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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