Бельмопан также приостанавливает деятельность почетного консульства в еврейском государстве

ГАВАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Белиз отзывает свое согласие на аккредитацию израильского посла и приостанавливает деятельность почетного консульства в Израиле. Об этом говорится в заявлении правительства центральноамериканского государства, опубликованном на его официальном сайте.

"Мы призвали Израиль немедленно прекратить огонь и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных грузов в Газу. Несмотря на наши просьбы, Израиль не прекратил свои нарушения международного гуманитарного права и не позволил сотрудникам гуманитарной помощи облегчить страдания миллионов жителей Газы. <...> Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции приняло следующие меры, которые должны вступить в силу немедленно. Правительство Белиза отзывает свое соглашение об аккредитации назначенного посла Израиля в Белизе Эйнат Кранц-Нейгер. Правительство Белиза приостанавливает всю деятельность почетного консульства Белиза в Тель-Авиве, Израиль, и отзывает назначение своего почетного консула", - говорится в тексте.