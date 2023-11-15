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обновлено 14 ноября, 22:25
Палестино-израильский конфликт

Канада призвала Израиль к сдержанности при проведении операции в Газе

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо подчеркнул, что убийства женщин и детей должны прекратиться

ОТТАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Канады призывают правительство Израиля к максимальной сдержанности при проведении военной операции в секторе Газа, чтобы не допускать жертв среди мирного населения. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе визита в Ванкувер. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

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"Я призываю правительство Израиля проявлять максимальную сдержанность, - сказал глава канадского правительства. - Весь мир становится свидетелем убийства женщин, детей и младенцев. Это должно прекратиться". По словам Трюдо, "даже у войн есть правила".

Премьер-министр напомнил, что Оттава призывает к продолжительной гуманитарной паузе в зоне палестино-израильского конфликта, чтобы гражданское население сектора Газа смогло получить доступ к гуманитарной помощи. В то же время Трюдо заявил, что радикальное движение ХАМАС должно "прекратить использовать палестинцев в качестве живого щита", а также "немедленно освободить всех заложников". 

Теги:
КанадаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрюдо, Джастин
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