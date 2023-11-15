Канада призвала Израиль к сдержанности при проведении операции в Газе

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо подчеркнул, что убийства женщин и детей должны прекратиться

ОТТАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Канады призывают правительство Израиля к максимальной сдержанности при проведении военной операции в секторе Газа, чтобы не допускать жертв среди мирного населения. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе визита в Ванкувер. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Я призываю правительство Израиля проявлять максимальную сдержанность, - сказал глава канадского правительства. - Весь мир становится свидетелем убийства женщин, детей и младенцев. Это должно прекратиться". По словам Трюдо, "даже у войн есть правила".

Премьер-министр напомнил, что Оттава призывает к продолжительной гуманитарной паузе в зоне палестино-израильского конфликта, чтобы гражданское население сектора Газа смогло получить доступ к гуманитарной помощи. В то же время Трюдо заявил, что радикальное движение ХАМАС должно "прекратить использовать палестинцев в качестве живого щита", а также "немедленно освободить всех заложников".