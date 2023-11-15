ЮНИСЕФ заявил о нахождении в Газе более 1 млн детей, многие из которых пропали без вести

По словам директора фонда Кэтрин Рассел, в анклаве погибли уже свыше 4,6 тыс. детей и около 9 тыс. получили ранения

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 млн детей находятся в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

"В секторе Газа нет безопасного места для миллиона детей <...>, в секторе [Газа] уже погибли более 4,6 тыс. детей и около 9 тыс. получили ранения. Многие дети пропали без вести и, предположительно, оказались погребены под обломками зданий и домов", - приводятся ее слова на сайте ЮНИСЕФ.

"Периодическое открытие пограничных пунктов для доставки гуманитарных грузов недостаточно для удовлетворения стремительно растущих потребностей. А с приближением зимы потребность в топливе может стать еще острее", - отметила Рассел.

Ранее ЮНИСЕФ сообщил, что более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в секторе Газа, который в течение нескольких недель подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии. По словам представителя фонда, Газа превратилась, по сути, в детское кладбище.