СМИ: армия Израиля начала штурм больницы в Газе

В некоторых помещениях госпиталя слышны звуки стрельбы, передает телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские военные приступили к штурму больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, "оккупационные силы штурмуют западное крыло больницы "Аш-Шифа". В некоторых помещениях медицинского комплекса слышны звуки стрельбы.

Ранее поступила информация, что в больнице находятся около 700 пациентов и 700 сотрудников, еще от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в этом медучреждении. Люди не могут уйти, так как прилегающие районы постоянно подвергаются обстрелам и бомбардировкам со стороны израильской армии.