15 ноября, 02:42
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля штурмует больницу в Газе, взрывая двери и стены между отделениями

Журналистов, которые находились около здания медучреждения, солдаты задержали, сообщает агентство Fars

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают штурм медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

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По его данным, израильская армия продолжает штурмовать западное крыло медучреждения. Солдаты ВС Израиля, продвигаясь по зданию больницы, взрывают двери и стены отделения "в зоне штурма".

Иранское агентство Fars в своем Telegram-канале сообщает, что в здании больницы отключены интернет и электричество, а журналисты, присутствовавшие около здания, "были задержаны израильскими военнослужащими".

Военные Израиля приступили к штурму больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС, в ночь на среду. В ЦАХАЛ также заявили, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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