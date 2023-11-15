15 ноября, 04:41
Палестино-израильский конфликт

Потери армии Израиля в ходе наземной операции в Газе достигли 48 военнослужащих

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, еще двое солдат погибли 14 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Общее число потерь среди военнослужащих израильской армии за время проведения наземной операции в секторе Газа достигло 48. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные Армией обороны Израиля.

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Согласно последнему сообщению, еще двое израильских военных погибли накануне. Соответствующие потери были зафиксированы во время боевых действий на севере сектора Газа.

В ночь на среду Израиль приступил к наземной операции в районе медицинского центра "Аш-Шифа", где, по данным разведки, находится командный штаб палестинского движения ХАМАС. Израильская армия также утверждает, что под больницей есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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