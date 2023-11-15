МИД Израиля: операция в Газе продлится до уничтожения ХАМАС и возвращения заложников

Министр иностранных дел Эли Коэн отметил, что целью действий израильских военных на территории медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа является "разрушение террористических туннелей ХАМАС и поиск заложников"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Операция израильских ВС в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется для ликвидации ХАМАС и возвращения удерживаемых в анклаве заложников. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в интервью радиостанции "103FM".

"Политических часов не существует. Со своей стороны мы будем продолжать [операцию в секторе Газа] столько, сколько потребуется, недели и месяцы, пока не достигнем двух целей - ликвидации ХАМАС и возвращения всех похищенных", - сказал Коэн.

Министр отметил, что целью действий израильских военных на территории медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа является "разрушение террористических туннелей ХАМАС и поиск заложников". "Мы вошли в больницу, когда у нас появилась разведывательная информация, Израиль действует в соответствии с международным правом. На сегодняшний день ЦАХАЛ находится в этом районе, контролирует его и будет продолжать действовать по всему сектору Газа", - пояснил он, добавив, что Израиль "работает над тем, чтобы вернуть похищенных любым возможным способом, это одна из двух главных целей войны".

Коэн сообщил, что во вторник в Женеве провел встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. "Я раскрыл главе Всемирной организации здравоохранения всю информацию, о которой два дня назад говорил представитель ЦАХАЛ. Я показал, что деньги, которые они переводят в Газу, в конечном итоге идут не на помощь пациентам, а попадают к ХАМАС и тратятся на военные нужды", - отметил глава МИД Израиля.

На встрече с руководством МККК было выдвинуто "четкое требование, чтобы Красный Крест посетил похищенных в соответствии с международными законами", продолжил Коэн. "Фактически, и здесь мы раскрываем миру, с чем имеем дело, столкнувшись с террористической организацией, и, фактически, получаем легитимность, чтобы продолжать действовать", - добавил он. "Мы попросили [МККК] быть более решительными, более напористыми, чтобы действовать против спонсоров ХАМАС, и получили ответ, что они перевернут каждый камень", - сказал Коэн.-