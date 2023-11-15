15 ноября, 07:05,
обновлено 15 ноября, 07:31
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: Израиль нанес новый удар по дому в лагере Джебалия на севере Газы

AP Photo/ Mohammad Al Masri
© AP Photo/ Mohammad Al Masri

По данным телеканала, есть убитые и раненые

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильская авиация нанесла очередной удар по жилому дому в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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По его данным, в результате бомбардировки есть убитые и раненые. Их число пока не приводится.

Израиль начал наносить удары по Джебалии 31 октября. Тогда, как сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и раненых в лагере беженцев превысило 400, половина из них дети. 1 ноября палестинское агентство WAFA сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по Джебалии. 4 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что более 150 человек пострадали в результате удара израильских ВВС по зданию школы Аль-Фахура, расположенной в лагере Джебалия. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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