ЦАХАЛ проводит операцию против ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в Газе

Военные доставили в госпиталь инкубаторы, детское питание и медикаменты

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят операцию против военных целей ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что военные доставили в госпиталь инкубаторы, детское питание и медикаменты.

"Подразделения ЦАХАЛ в настоящее время целенаправленно действуют в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Деятельность осуществляется в комплексе, по которому имеется разведывательная информация, указывающая на террористическую активность организации ХАМАС. Прежде чем войти в больницу, военные столкнулись с отрядами вооруженных террористов с взрывчаткой, завязался бой, в результате которого террористы были ликвидированы", - говорится в заявлении.

"Мы можем подтвердить, что инкубаторы, детское питание и медикаменты, доставленные танками ЦАХАЛ из Израиля, успешно поставлены в больницу "Аш-Шифа", - отметили в пресс-службе. - Военные медики и солдаты, говорящие по-арабски, находятся на месте, чтобы обеспечить доставку этих грузов тем, кто в них нуждается".

"Кроме того, вчера сухопутные войска ЦАХАЛ обнаружили тренировочный лагерь ХАМАС, на территории которого выявлены шахты террористических туннелей, помещения для занятий, разведывательные материалы и десятки различных типов вооружений, включая ракеты и заряженные противотанковые установки, - говорится в заявлении. - БПЛА ЦАХАЛ засек группу террористов, которые вышли из здания с противотанковыми ракетами на севере сектора Газа. Террористы имели при себе самодельные взрывные устройства, которые они заложили в этом районе. БПЛА следил за террористами и нанес удары по двоим из них".