15 ноября, 07:55
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: при ударе Израиля по району на севере Газы погибли 25 человек

По данным телеканала, их тела доставили в больницу "Аль-Ахли"

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля нанесла удар по району Шейх Радван на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

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По его сведениям, в результате обстрела погибли по меньшей мере 25 человек. Их тела были доставлены в больницу "Аль-Ахли".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с утверждением, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой. Ранее израильская армия сообщила, что, согласно ее оценке, отряды сторонников ХАМАС в северной части сектора Газа утратили признаки организованной структуры. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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