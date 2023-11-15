Израильские СМИ утверждают, что военные не нашли следов содержания заложников в "Аш-Шифе"

По данным The Times of Israel и Galei Tzahal, когда израильские военные зашли на территорию медицинского комплекса, они нашли только принадлежавшее боевикам оружие

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля не нашли следов содержания заложников палестинского радикального движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Согласно сведениям газеты The Times of Israel и радиостанции Galei Tzahal, когда израильские военные зашли на территорию медицинского комплекса, они не обнаружили там никаких следов заложников и нашли только оружие, принадлежавшее боевикам.

14 ноября гостелерадиокомпания Kan утверждала, что сторонники ХАМАС доставили похищенных 7 октября израильтян в больницу "Аш-Шифа" около двух недель назад. По ее информации, около 200 террористов укрылись на территории медучреждения после нападения 7 октября и привели туда заложников.

Ранее в тот же день официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что израильские военные располагают информацией о том, что больница "Ар-Рантиси" в Газе использовалась сторонниками ХАМАС для содержания заложников и в военных целях. В подвале под учреждением был обнаружен командный центр группировки, в котором хранились взрывные устройства, автоматы, РПГ и другое оружие. По словам Хагари, в подвале были также обнаружены "признаки того, что там удерживались заложники".