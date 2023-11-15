На севере Газы при новом ударе ЦАХАЛ по дому в лагере Джебалия погибли четыре человека

По данным МВД Палестины, еще несколько человек пострадали, их точное число пока неизвестно

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате очередного удара израильской авиации по жилому дому в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом сообщило МВД Палестины.

По его данным, еще несколько человек пострадали, их точное число пока неизвестно. О бомбардировке ранее сообщал катарский телеканал Al Jazeera.

Израиль начал наносить удары по Джебалии 31 октября. Тогда, как сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и раненых в лагере беженцев превысило 400, половина из них дети. 1 ноября агентство WAFA сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по Джебалии. 4 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что более 150 человек пострадали в результате удара израильских ВВС по зданию школы Аль-Фахура, расположенной в лагере Джебалия.