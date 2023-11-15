15 ноября, 10:15
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские военные проводят обыски в больнице "Аш-Шифа"

ЦАХАЛ допрашивает находящихся там мужчин

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие армии Израиля проводят обыски в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа и допрашивают находящихся там мужчин. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в медучреждении.

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По их сведениям, израильские военные арестовали ряд перемещенных лиц, а также родственников погибших и раненых. На территории больничного комплекса, утверждают собеседники канала, находятся израильские танки. Как утверждает Al Jazeera, военные взорвали склад с медикаментами и оборудованием.

В среду утром армия Израиля сообщила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в больнице "Аш-Шифа". Прежде чем попасть в больницу, израильские военные в ходе боестолкновения ликвидировали ряд боевиков. По информации пресс-службы правительства сектора Газа, на территории медицинского комплекса находятся почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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