15 ноября, 11:12
Палестино-израильский конфликт

"Хезболлах" заявила о важном значении атак на базы США для остановки агрессии против Газы

По словам заместителя генсекретаря движения Наима Касема, группа из США, Франции, Германии, Великобритании и Израиля "предоставляет Израилю иммунитет для продолжения убийств"

МАДРИД, 15 ноября. /ТАСС/. Заместитель генсекретаря движения "Хезболлах" Наим Касем считает, что атаки на базы и военные объекты США в Сирии Ираке имеют крайне важное значение для прекращения агрессии против сектора Газа.

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"Сегодня существует альянс, который мы называем "осью сопротивления", в который входят группы из таких стран, как Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Йемен или Палестина, - отметил он в интервью испанской газете El Mundo. - Их объединяет то, что они защищают законное дело, дело палестинцев". "Они считают, что палестинцы заслуживают эту землю, а не оккупанты, и что оккупанты должны покинуть эту землю и вернуть ее владельцам, - добавил Касем. - В "оси сопротивления" нет начальника".

По его словам, "также есть ось, состоящая из США, Франции, Германии, Великобритании и Израиля". "Это ось, которая поддерживает оккупацию, узаконивает убийства детей и женщин, разрушение больниц и предоставляет Израилю иммунитет для продолжения убийств, - полагает заместитель генсекретаря "Хезболлах". - США поддерживают эти убийства, и именно поэтому нападение на США имеет важнейшее значение для прекращения агрессии против Газы".

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. На сирийской территории дислоцировано 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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