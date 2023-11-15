15 ноября, 10:40
Палестино-израильский конфликт

Глава Минздрава Палестины назвала штурм больницы в Газе преступлением против человечности

Мэй Кайле возложила ответственность за жизни людей, находящихся на территории медицинского учреждения, на еврейское государство и международное сообщество

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила, что операция Израиля в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа является преступлением против человечности, и возложила ответственность за жизни людей, находящихся на территории медицинского учреждения, на еврейское государство и международное сообщество. Об этом говорится в заявлении главы Минздрава, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

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"Израильская оккупация и международное сообщество несут ответственность за жизни пациентов, медицинского персонала и перемещенных лиц, которые находятся в медицинском комплексе "Аш-Шифа", - заявила Кайле. По ее словам, "штурм оккупационной армией медицинского комплекса является преступлением против человечности". "Тысячи пациентов, перемещенных лиц и медицинских сотрудников в настоящее время не знают своей судьбы", - подчеркнула министр.

По информации пресс-службы властей сектора Газа, а настоящий момент на территории комплекса находятся почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые.

Израильские военные в ночь на среду приступили к наземной операции в районе медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа, где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. В Армии обороны Израиля также заявили, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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