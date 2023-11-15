Сунак заявил, что британские власти представят новые меры по борьбе с нелегалами

По словам премьер-министра Великобритании, нелегальная миграция обходится британцам "в миллионы фунтов ежегодно"

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании разработает новые меры по борьбе с нелегальной иммиграцией после того, как Верховный суд признал незаконным план властей по высылке нелегалов в Руанду на время рассмотрения их прошения об убежище. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Мы видели сегодняшнее решение и теперь рассмотрим следующие шаги, - сказано в заявлении Сунака, которое приводит вещательная корпорация Би-би-си. - Это не тот результат, который мы хотели, но последние несколько месяцев мы разрабатывали разные варианты действий в зависимости от исхода. Мы остаемся полностью привержены тому, чтобы остановить [поток нелегалов] на лодках".

Глава британского правительства выразил мнение, что Верховный суд, как и ранее Апелляционный суд и Высокий суд Лондона, признал законным сам "принцип отправки нелегальных мигрантов в третью безопасную страну" на время рассмотрения их прошений. "Нелегальная миграция забирает жизни и обходится британским налогоплательщикам в миллионы фунтов ежегодно. Нам необходимо покончить с этим. И мы сделаем все необходимое для этого", - добавил он.

15 ноября Верховный суд Великобритании признал незаконным план правительства по высылке нелегальных мигрантов в Руанду, согласившись с ранее вынесенным решением Апелляционного суда, что подобная практика не может быть безопасной. Судебный орган пришел к такому выводу ввиду "значительных оснований полагать, что просители убежища столкнутся с реальным риском жестокого обращения" в том случае, если впоследствии их принудительно отправят из Руанды в страну своего происхождения.