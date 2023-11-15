15 ноября, 13:24,
обновлено 15 ноября, 13:48
Палестино-израильский конфликт

В Египте заявили, что отправка гуманитарной помощью Газе задерживается из-за мер Израиля

Глава МИД Египта Самех Шукри подчеркнул, что "нынешний кризис начался 7 октября, но оккупация Палестины продолжается уже почти полвека, в течение которой палестинский народ страдает ежедневно"

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Грузовики с гуманитарной помощью населению сектора Газа задерживаются на территории Египта из-за мер Израиля. Об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри на пресс-конференции с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коувени в Каире.

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"Грузовики с гуманитарной помощью стоят слишком долго перед отправлением в сектор Газа из-за мер Израиля", - подчеркнул он, призывая международное сообщество приложить усилия "для обеспечения доступа населения [анклава] к помощи".

Шукри подчеркнул, что "нынешний кризис начался 7 октября, но оккупация Палестины продолжается уже почти полвека, в течение которой палестинский народ страдает ежедневно". По его убеждению, "палестино-израильский конфликт необходимо урегулировать путем создания палестинского государства в границах 1967 года".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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