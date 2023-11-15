Глава БАПОР заявил, что около 70% жителей Газы до конца дня потеряют доступ к чистой воде

По словам Филиппа Лаззарини, "наличие топлива только для грузовиков больше не спасет жизни"

ЖЕНЕВА, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 70% жителей сектора Газа потеряют доступ к чистой воде до конца дня на фоне нехватки топлива в анклаве. Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

"К концу сегодняшнего дня около 70% населения Газы не будет иметь доступа к чистой воде, - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Наличие топлива только для грузовиков больше не спасет жизни."

Ранее БАПОР сообщило о получении полцистерны топлива для транспортировки гуманитарной помощи в секторе Газа. По словам директора агентства в анклаве Томаса Уайта, горючее, необходимое для обеспечения водоснабжения и больниц, в Газу не поступило.

В среду агентство также информировало, что из-за отсутствия топлива прекратили работу общественные канализационные насосные станции, 60 водяных скважин на юге Газы, а также две основные опреснительные установки в городе Рафах и в центральной части анклава. На севере Газы не работают опреснительная установка и израильский водопровод. По оценкам БАПОР, в сочетании с прекращением работы муниципальных санитарных служб это создает "серьезную угрозу здоровью населения, повышая риск загрязнения воды и вспышки заболеваний".