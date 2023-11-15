По информации Al Manar, в результате прямого попадания в рядах армии Израиля есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении операции против израильской армии из пограничного района на юге Ливана. В переданном телеканалом Al Manar заявлении формирования говорится, что шиитские боевики обстреляли ракетами казарму израильской армии в поселении Рамима на севере Израиля.

Как утверждается, в результате прямого попадания в рядах противника есть убитые и раненые.

Удары управляемыми ракетами были нанесены также по израильским постам и механизированным патрулям в Рувейсат-эль-Аляме на территории оккупированных высот Кафр-Шуба, а также в Биркет-Рише и Эль-Джердахе. О последствиях этих вылазок подробностей не приводится.