В Иордании сообщили о ранении семи санитаров полевого госпиталя при обстреле в Газе

Санитары делали перевязку палестинцам, пострадавшим во время израильской бомбардировки, заявили в ВС королевства

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Иорданский полевой госпиталь в секторе Газа попал под израильский обстрел, в результате получили ранения семь санитаров. Об этом говорится в переданном телеканалом Al Mamlaka сообщении представителя вооруженных сил королевства.

"Семь человек из медперсонала полевого госпиталя в Газе были ранены у входа в отделение неотложной помощи, - сообщил он. - Санитары делали перевязку палестинцам, пострадавшим во время израильской бомбардировки". Ранения варьируются от легких до средней тяжести.

"Полевой госпиталь продолжит выполнение своей гуманитарной миссии по отношению к палестинским братьям", - подчеркивается в сообщении.

Как указывает телеканал, ВС королевства провели расследование инцидента и подтвердили ответственность Израиля за обеспечение необходимой защиты госпиталя и его персонала.