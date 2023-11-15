15 ноября, 18:25
Палестино-израильский конфликт

В Иордании сообщили о ранении семи санитаров полевого госпиталя при обстреле в Газе

Санитары делали перевязку палестинцам, пострадавшим во время израильской бомбардировки, заявили в ВС королевства

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Иорданский полевой госпиталь в секторе Газа попал под израильский обстрел, в результате получили ранения семь санитаров. Об этом говорится в переданном телеканалом Al Mamlaka сообщении представителя вооруженных сил королевства.

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"Семь человек из медперсонала полевого госпиталя в Газе были ранены у входа в отделение неотложной помощи, - сообщил он. - Санитары делали перевязку палестинцам, пострадавшим во время израильской бомбардировки". Ранения варьируются от легких до средней тяжести.

"Полевой госпиталь продолжит выполнение своей гуманитарной миссии по отношению к палестинским братьям", - подчеркивается в сообщении.

Как указывает телеканал, ВС королевства провели расследование инцидента и подтвердили ответственность Израиля за обеспечение необходимой защиты госпиталя и его персонала. 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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