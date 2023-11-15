МИД Израиля обвинил Эрдогана в искажении реальности по вопросу Газы

Как заявили в министерстве, президент Турции "вновь оказывается на неправильной стороне истории рядом с теми, кто прославляет массовые убийства в Иране, Ливане, Сирии и Йемене"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Эли Коэн отверг критические высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес израильской стороны в свете ситуации вокруг сектора Газа. По мнению Коэна, Эрдоган искажает действительность и занимает неправильную сторону.

"Тот, кто привечает у себя злостных террористов и поддерживает террористические организации, не будет читать мораль Государству Израиль. Турецкий президент искажает реальность и вновь оказывается на неправильной стороне истории рядом с теми, кто прославляет массовые убийства в Иране, Ливане, Сирии и Йемене", - написал Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Государство Израиль является правовым государством, действующим в соответствии с международным правом, и оно продолжит свою войну против террористической организации ХАМАС, которая хуже ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС)", - добавил израильский министр.

Ранее Эрдоган вновь выразил мнение, что Израиль является террористическим государством, а палестинское радикальное движение ХАМАС - легитимной политической силой в секторе Газа. Он добавил, что Турция будет добавиться изоляции Израиля из-за операции в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал в ней военную операцию. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы с их стороны. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.