15 ноября, 19:43,
обновлено 15 ноября, 20:38
Палестино-израильский конфликт

Премьер Палестины призвал подготовить четкий план по созданию палестинского государства

Мухаммед Штайе выразил убежденность в том, что "в настоящее время существует историческая возможность для единства палестинского народа и прекращения оккупации"

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе выступил за формирование конкретного плана по прекращению израильской оккупации и созданию независимого палестинского государства. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

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"Все требуют решения палестино-израильского конфликта путем создания двух государств, и мы [палестинские власти] призываем к составлению конкретного графика прекращения [израильской оккупации] и создания палестинского государства" - привел телеканал слова премьер-министра.

Штайе выразил убежденность в том, что "в настоящее время существует историческая возможность для единства палестинского народа и прекращения оккупации".

Как считает глава палестинского кабинета министров, "в мировом общественном мнении произошел сдвиг из-за совершенных израильской армией военных преступлений в секторе Газа". По убеждению Штайе, "в настоящее время палестинский вопрос находится в центре международной повестки после многих лет забвения".

Премьер Палестины выступил за обеспечение бесперебойной доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава, за "незамедлительное прекращение огня в Газе и выбор политического пути для решения конфликта". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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