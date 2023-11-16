16 ноября, 09:47

СМИ: ЕС может принять меры против Польши при продолжении блокирования границы с Украиной

По данным радиостанции RMF FM, Еврокомиссия призывает Варшаву к обеспечению свободного проезда украинских грузовиков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) призывает польские власти к обеспечению свободного проезда украинских грузовиков через границу, в противном случае Брюссель может принять меры против Варшавы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в ЕК.

"Польские власти, согласно законодательству Евросоюза, обязаны обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на пограничных переходах", - отметил один из представителей исполнительного органа ЕС в ответ на запрос радиостанции. Он также указал, что ЕК "пока не приняла решения" по поводу мер, которые могут быть введены против Варшавы, поскольку переговоры между польскими, украинскими властями и представителями грузоперевозчиков продолжаются.

Польские перевозчики с 6 ноября блокировали три контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные ЕС украинским перевозчикам, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что на польской границе скопились около 2 500 автомобилей. Проблемы с работой польских пунктов пропуска уже привели к тому, что водители пытаются выехать на Украину через Словакию. На словацкой стороне границы с Украиной перед контрольно-пропускным пунктом "Вышне-Немецке" также образовалась очередь из грузовых автомобилей. 

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