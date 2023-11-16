16 ноября, 10:17

В Грузии лишили мандата вице-спикера парламента, не голосовавшего по импичменту президента

По данным грузинских СМИ, на пленарном заседании, где проводилось голосование по вопросу импичмента Саломе Зурабишвили, не присутствовали Давид Сергеенко и еще один депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили

ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. Парламент Грузии лишил мандата вице-спикера Давида Сергеенко от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", который не принял участие в голосовании по импичменту президента Саломе Зурабишвили. Трансляция из депутатского зала велась на сайте законодательного органа.

Читайте также
Мнение
От любви до импичмента: почему власти Грузии хотят отстранения президента страны

"78 - за, двое - против. Постановление принято. Благодарим господина Давида за деятельность в парламенте и желаем успехов в дальнейшей работе", - сказал спикер парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Как ранее сообщали грузинские СМИ, 18 октября на пленарном заседании, где проводилось голосование по вопросу импичмента президенту, не присутствовали Сергеенко и еще один депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили. Дальнейшая политическая судьба Шарманашвили пока не известна. Сергеенко также был одним из немногих депутатов от правящей партии, который в марте текущего года отказался поддерживать законопроект об иноагентах.

Сергеенко был избран депутатом парламента от одномандатного тбилисского округа Сабуртало. Согласно законодательству, в течение 60 дней после лишения полномочий мажоритарного депутата, в округе должны состояться внеочередные выборы депутата в парламент, однако из-за того, что на 2024 год назначены очередные парламентские выборы, проведение довыборов запрещено. 

Теги:
ГрузияЗурабишвили, Саломе
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация