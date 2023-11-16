В Грузии лишили мандата вице-спикера парламента, не голосовавшего по импичменту президента

По данным грузинских СМИ, на пленарном заседании, где проводилось голосование по вопросу импичмента Саломе Зурабишвили, не присутствовали Давид Сергеенко и еще один депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили

ТБИЛИСИ, 16 ноября. /ТАСС/. Парламент Грузии лишил мандата вице-спикера Давида Сергеенко от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", который не принял участие в голосовании по импичменту президента Саломе Зурабишвили. Трансляция из депутатского зала велась на сайте законодательного органа.

"78 - за, двое - против. Постановление принято. Благодарим господина Давида за деятельность в парламенте и желаем успехов в дальнейшей работе", - сказал спикер парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Как ранее сообщали грузинские СМИ, 18 октября на пленарном заседании, где проводилось голосование по вопросу импичмента президенту, не присутствовали Сергеенко и еще один депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили. Дальнейшая политическая судьба Шарманашвили пока не известна. Сергеенко также был одним из немногих депутатов от правящей партии, который в марте текущего года отказался поддерживать законопроект об иноагентах.

Сергеенко был избран депутатом парламента от одномандатного тбилисского округа Сабуртало. Согласно законодательству, в течение 60 дней после лишения полномочий мажоритарного депутата, в округе должны состояться внеочередные выборы депутата в парламент, однако из-за того, что на 2024 год назначены очередные парламентские выборы, проведение довыборов запрещено.