16 ноября, 12:27
Палестино-израильский конфликт

ООН считает, что в Газе неизбежны голод и вспышки инфекционных болезней

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что в тех немногих больницах, которые еще функционируют, врачи оперируют детей без анестезии, используя мобильные телефоны в качестве освещения

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Голод и крупные вспышки инфекционных заболеваний становятся практически неизбежными в секторе Газа в связи с уроном, нанесенным боевыми действиями здравоохранению, и истощением запасов топлива. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он проинформировал в Женеве страны - члены организации об итогах своей поездки в Египет и Иорданию.

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"Массовые вспышки инфекционных заболеваний и голод представляются неизбежными", - сказал Тюрк. Он напомнил о том, что, по мнению Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), "полное истощение запасов топлива неизбежно, и оно будет иметь катастрофические последствия для всей территории Газы, что приведет к полному прекращению водоснабжения, канализации и важнейших медицинских услуг, а также к прекращению потока гуманитарной помощи, который был разрешен до сих пор".

В тех немногих больницах, которые еще функционируют, врачи оперируют детей без анестезии, используя мобильные телефоны в качестве освещения, отметил верховный комиссар ООН. ВОЗ зафиксировала не менее 137 нападений на медицинские учреждения в секторе Газа. Особенно серьезное воздействие боевых действий в последние дни испытала на себе больница "Аш-Шифа", где "новорожденные, находящиеся на аппарате жизнеобеспечения, умирают из-за перебоев с электричеством, кислородом и водой, в то время как многие другие пациенты всех возрастов находятся в группе риска, а также медики и люди, укрывающиеся на территории больницы". Тюрк подчеркнул, что "международное гуманитарное право всегда требует особой защиты медицинских подразделений, чтобы они могли продолжать свою работу по спасению жизней".

Верховный комиссар ООН по правам человека посетил Египет и Иорданию на минувшей неделе. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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