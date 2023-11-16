16 ноября, 13:46
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Израиля заявил, что перемирия в Газе не будет до свержения ХАМАС

Эли Коэн также потребовал возвращения домой удерживаемых ХАМАС заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил своему ирландскому коллеге Михолу Мартину, что прекращения огня в секторе Газа не будет до тех пор, пока не вернутся домой удерживаемые ХАМАС заложники, а само правящее в анклаве радикальное движение не будет свергнуто. Об этом глава израильского МИД сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Не будет прекращение огня до тех пор, пока похищенные не вернутся домой, и мы (Израиль - прим. ТАСС) не свергнем режим ХАМАС. Я объяснил это министру иностранных дел Ирландии, который сегодня прибыл с визитом в Израиль", - написал Коэн.

Глава МИД сообщил, что посетил вместе с ирландским коллегой Сдерот и кибуц Беэри у границы с сектором Газа, где "показал ему разрушения, причиненные террористами ХАМАС". "Я сказал ему, что заявления Ирландии сопровождались ужасающим непониманием ситуации на месте, и я уверен, что свидетельства ужасов и жестокости прояснят, на чьей стороне должна стоять Ирландия", - добавил Коэн. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация