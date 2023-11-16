Глава МИД Израиля заявил, что перемирия в Газе не будет до свержения ХАМАС

Эли Коэн также потребовал возвращения домой удерживаемых ХАМАС заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил своему ирландскому коллеге Михолу Мартину, что прекращения огня в секторе Газа не будет до тех пор, пока не вернутся домой удерживаемые ХАМАС заложники, а само правящее в анклаве радикальное движение не будет свергнуто. Об этом глава израильского МИД сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

"Не будет прекращение огня до тех пор, пока похищенные не вернутся домой, и мы (Израиль - прим. ТАСС) не свергнем режим ХАМАС. Я объяснил это министру иностранных дел Ирландии, который сегодня прибыл с визитом в Израиль", - написал Коэн.

Глава МИД сообщил, что посетил вместе с ирландским коллегой Сдерот и кибуц Беэри у границы с сектором Газа, где "показал ему разрушения, причиненные террористами ХАМАС". "Я сказал ему, что заявления Ирландии сопровождались ужасающим непониманием ситуации на месте, и я уверен, что свидетельства ужасов и жестокости прояснят, на чьей стороне должна стоять Ирландия", - добавил Коэн.