16 ноября, 14:39
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС утверждает, что за два дня боев вывело из строя 33 боевые машины Израиля

Член руководства движения Усама Хамдан назвал штурм Армией Израиля медицинского комплекса "Аш-Шифа" в Газе военным преступлением

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Сторонники палестинского движения ХАМАС за минувшие два дня боев в секторе Газа вывели из строя 33 боевых машины Армии Израиля. С таким утверждением выступил член руководства ХАМАС Усама Хамдан.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"За минувшие двое суток в ходе вооруженных столкновений в Газе сторонники движения смогли вывести из строя 33 военных машины оккупационной армии", - сказал Хамдан, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Он назвал штурм Армией Израиля медицинского комплекса "Аш-Шифа" в Газе военным преступлением и возложил ответственность за "преступления против мирного населения в секторе, в том числе и в больнице "Аш-Шифа", на израильское правительство и администрацию президента США [Джо] Байдена".

Хамдан вновь высказал мысль, что израильские силы "сами привезли в больницу оружие и представили его как вооружение, якобы принадлежащее боевому крылу ХАМАС". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация