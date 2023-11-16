ХАМАС утверждает, что за два дня боев вывело из строя 33 боевые машины Израиля

Член руководства движения Усама Хамдан назвал штурм Армией Израиля медицинского комплекса "Аш-Шифа" в Газе военным преступлением

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Сторонники палестинского движения ХАМАС за минувшие два дня боев в секторе Газа вывели из строя 33 боевых машины Армии Израиля. С таким утверждением выступил член руководства ХАМАС Усама Хамдан.

"За минувшие двое суток в ходе вооруженных столкновений в Газе сторонники движения смогли вывести из строя 33 военных машины оккупационной армии", - сказал Хамдан, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Он назвал штурм Армией Израиля медицинского комплекса "Аш-Шифа" в Газе военным преступлением и возложил ответственность за "преступления против мирного населения в секторе, в том числе и в больнице "Аш-Шифа", на израильское правительство и администрацию президента США [Джо] Байдена".

Хамдан вновь высказал мысль, что израильские силы "сами привезли в больницу оружие и представили его как вооружение, якобы принадлежащее боевому крылу ХАМАС".