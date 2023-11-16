МИД Израиля считает, что Белиз сдался ХАМАС, приостановив дипотношения

Белиз ранее объявил об отзыве согласия на аккредитацию израильского посла и приостановке деятельности своего почетного консульства в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля осуждают решение Белиза приостановить дипотношения в свете израильской военной операции в секторе Газа и считают этот шаг капитуляцией перед палестинской радикальной организацией ХАМАС. Об этом говорится в заявлении МИД еврейского государства.

"Израиль осуждает решение правительства Белиза приостановить дипломатические отношения с Израилем и рассматривает это как капитуляцию перед терроризмом ХАМАС и присоединение к оси зла, возглавляемой Ираном", - полагают в министерстве.

По оценке израильского МИД, "правительство Белиза явно игнорирует резню 7 октября, в ходе которой террористической организацией ХАМАС были зверски убиты более 1 200 человек, включая младенцев, женщин и пожилых людей, многие - в собственных домах".

"Правительство Белиза также игнорирует 240 человек, похищенных террористической организацией, которая хуже, чем ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС). Израиль действует и будет действовать в соответствии с международным правом, в то время как ХАМАС совершает военные преступления и преступления против человечности, цинично используя больницы и гражданское население Газы в качестве живого щита", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Белиз объявил об отзыве согласия на аккредитацию израильского посла и приостановке деятельности своего почетного консульства в Израиле. В правительстве страны подчеркнули, что призывают к немедленному прекращению огня в Газе, беспрепятственному доступу гуманитарных грузов в анклав и освобождению всех заложников. До этого своих послов из Израиля отозвал ряд стран, в том числе Иордания, Колумбия, Турция, Чили, ЮАР, а Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений.