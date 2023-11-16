16 ноября, 16:05
Палестино-израильский конфликт

США продолжают считать, что госпиталь "Аш-Шифа" используют в военных целях

По версии Вашингтона, в медицинском центре располагался пункт связи и управления ХАМАС и группировки "Исламский джихад"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему считают, что радикальное палестинское движение ХАМАС использует медицинский центр "Аш-Шифа" в секторе Газа в военных целях. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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"Наша собственная разведывательная оценка заключается в том, что ХАМАС использовало и использует "Аш-Шифа" как узел командования и управления, а также, потенциально, как хранилище, чтобы поддерживать планирование и осуществление своих террористических вылазок в регионе", - заявил сотрудник СНБ.

Белый дом и Пентагон утверждали на днях, ссылаясь на выводы разведки США, что радикальные палестинские группировки используют больницу "Аш-Шифа" и другие госпитали в секторе Газа, чтобы "скрывать и поддерживать военные операции и удерживать заложников". По версии Вашингтона, в "Аш-Шифа" располагался пункт связи и управления ХАМАС и группировки "Исламский джихад".

Израильские военные начали в среду наземную операцию против боевиков ХАМАС в районе медицинского центра "Аш-Шифа". Как сообщила армейская пресс-служба, главная задача "целенаправленной операции" заключается в "разгроме ХАМАС и спасении заложников". Ранее ХАМАС отвергло заявления Пентагона и Белого дома о том, что палестинские радикалы используют больницу "Аш-Шифа" в качестве пункта командования и управления войсками, а также для содержания там захваченных израильских солдат. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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