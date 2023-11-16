Al Jazeera: жертвами обстрела дома на юге сектора Газа стали семь человек

Кроме того, силы еврейского государства наносят удары по району Шейх Редуан, находящемуся к северу от города Газа

РАБАТ, 16 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в результате обстрела израильской армией дома в районе Аль-Карара, расположенного к востоку от города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Кроме того, силы еврейского государства наносят удары по району Шейх Редуан, находящемуся к северу от города Газа (север анклава).

Как сообщает Al Jazeera, израильские подразделения в четверг вечером штурмуют населенный пункт Бейта (к югу от города Наблус) на Западном берегу реки Иордан. Поступает информация о столкновениях между израильскими военными и местной молодежью.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.