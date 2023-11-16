16 ноября, 20:19
Палестино-израильский конфликт

В Израиле считают, что Европа должна присоединиться к борьбе с ХАМАС

Как заявил израильский министр иностранных дел Эли Коэн, движение несет исключительную ответственность за войну

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Вся Европа должна присоединиться к еврейскому государству в борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил израильский министр иностранных дел Эли Коэн по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, прибывшим с визитом в Израиль.

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"Европа и весь мир должны объединиться, чтобы освободить Газу от ХАМАС", - написал Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он сообщил, что посетил вместе с Боррелем кибуц Беэри, расположенный у границы с сектором Газа, где они пообщались с местными жителями и представителями израильской армии. "Мы рассказали ему об ужасах резни 7 октября", - отметил израильский министр.

По его оценке, прибытие Борреля - "это важный международный визит, который укрепляет международную поддержку Израиля". "Каждый, кто приезжает и слышит ужасные истории [об атаке 7 октября], понимает необходимость уничтожить ХАМАС. Господин Боррель выразил поддержку борьбе с ХАМАС и праву Израиля на самооборону и призвал к незамедлительному освобождению заложников. ХАМАС несет исключительную ответственность за эту войну, и мы продолжим [вести эту борьбу] со всей мощью, пока не уничтожим террористическую организацию и не вернем всех похищенных", - заключил Коэн. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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