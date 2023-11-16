Глава Центрального командования ВС США обсудит в Израиле ситуацию в секторе Газа

Майкл Курилла намерен встретиться с израильским министром обороны Йоавом Галантом и начальником Генштаба Армии обороны этой страны Герци Халеви

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла, как ожидается, прибудет в Израиль в пятницу для обсуждения с военными страны ситуации в секторе Газа и обстановки на ливано-израильской границе. Об этом со ссылкой на израильских чиновников сообщил портал Axios.

По его данным, у Куриллы запланированы встречи с израильским министром обороны Йоавом Галантом, начальником Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другими высокопоставленными представителями оборонного и разведывательного ведомств. Как уточнили источники издания, израильская сторона намерена проинформировать генерала о ходе наземной операции в Газе и дальнейших военных планах.

Как отмечает Axios, это будет второй визит Куриллы в еврейское государство с 7 октября.