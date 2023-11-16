Эвакуационный рейс доставил в Минск выехавших из Газы граждан Белоруссии

"Белавиа" ранее сообщила, что Boeing 737-800 доставит в Минск белорусов и членов их семей, накануне покинувших сектор Газа и перешедших на территорию Египта через КПП "Рафах"

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Эвакуационный рейс белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" с гражданами республики, которые ранее покинули сектор Газа, прибыл в Минск из Каира. Об этом сообщило агентство БелТА.

Ранее в четверг "Белавиа" сообщила, что Boeing 737-800 доставит в Минск белорусов и членов их семей, накануне покинувших сектор Газа и перешедших на территорию Египта через КПП "Рафах".

МИД Белоруссии 15 ноября сообщил о том, что Минском в контакте с коллегами из Израиля и Египта и при содействии России и Катара проведена работа по организации вывода с палестинской территории 43 белорусских граждан и членов их семей из Газы.

Как сообщил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов, ведомство оказывает помощь в эвакуации из палестинского анклава граждан Белоруссии, которые затем самолетом будут доставлены в Москву. По его словам, 15 ноября в списке на эвакуацию значились 48 граждан республики.