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Палестино-израильский конфликт

В Иордании заявили, что вторжение Израиля в Газу подожгло весь регион

Иорданский вице-премьер Айман ас-Сафади отметил, что действия Израиля против ХАМАС отбросили региональные отношения более чем на 30 лет назад

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Вторжение Израиля в сектор Газа "подожгло весь регион" и подорвало многолетние усилия по мирному решению палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в четверг вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади.

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"Израиль не обеспечивает себе безопасность, убивая невинных палестинцев", - заявил он в интервью телеканалу CNN. "Это снова поджигает весь регион и подрывает ту сложную работу, которую многие делали на протяжении десятилетий, чтобы гарантировать, что мы придем к мирному решению этого конфликта", - добавил ас-Сафади.

По его словам, действия Израиля против ХАМАС отбросили региональные отношения более чем на 30 лет назад. 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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