Председатель кабмина КНДР встретился с министром природных ресурсов РФ

Центральное телеграфное агентство Кореи передает, что беседа прошла "в товарищеской, дружеской атмосфере"

СЕУЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель кабинета министров КНДР Ким Док Хун встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым во время визита российской делегации в Пхеньян на заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во встрече 16 ноября также приняли участие министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, министр физкультуры и спорта КНДР Ким Иль Гук, заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль, а также глава Минспорта РФ Олег Матыцин, посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Беседа прошла в товарищеской, дружеской атмосфере", - отметило агентство.

Как сообщил ЦТАК, российская делегация во главе с Козловым 16 ноября покинула Пхеньян. 15 ноября прошло 10-е заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

На заседании были предметно обсуждены и определены пути для активизации и расширения многогранного двустороннего обмена и сотрудничества в разных сферах, включая торговлю, экономику, науку и технику, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на историческом саммите РФ и КНДР в сентябре 2023 года, указывало агентство.