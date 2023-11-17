Главы Минобороны АСЕАН призвали к перемирию в секторе Газа и прекращению боев

Министры также высказались за "скорейшее создание гуманитарного коридора для беспрепятственной доставки помощи пострадавшим от конфликта"

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Главы оборонных ведомств стран АСЕАН по итогам состоявшихся в Джакарте переговоров призвали стороны, вовлеченные в конфликт в секторе Газа, к достижению перемирия и прекращению боевых действий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте АСЕАН.

"Участники встречи призвали к немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, и настоятельно потребовали от вовлеченных сторон уважать неприкосновенность жизни и имущества. Они подчеркнули, что защита всех гражданских лиц, включая граждан АСЕАН, должна быть приоритетной во время конфликта и все заложники должны быть освобождены немедленно и без каких-либо условий", - отмечается в заявлении.

Кроме того, министры высказались за "скорейшее создание гуманитарного коридора для беспрепятственной доставки помощи пострадавшим от конфликта". Они также выступили за начало переговоров ради реализации принципа "два государства для двух народов".

Главы оборонных ведомств АСЕАН также "призвали ООН, особенно Совет Безопасности, играть более активную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта и недопущении более масштабной гуманитарной катастрофы". В связи с этим министры "подчеркнули важность приверженности международного сообщества соблюдению гуманитарного права и обеспечению защиты всех гражданских лиц, в первую очередь уязвимого палестинского населения".