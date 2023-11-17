16 ноября, 23:48
Палестино-израильский конфликт

Израильские войска штурмуют лагерь беженцев Дженин на Западном берегу Иордана

По данным телеканала Al Hadath, в операции участвуют свыше 80 боевых машин и бульдозеры

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Механизированные подразделения израильской армии проводят операцию против форпоста вооруженных отрядов палестинского сопротивления в лагере беженцев Дженин, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Как сообщил телеканал Al Hadath, израильские военные продвигаются внутрь кварталов с нескольких направлений, в операции участвуют свыше 80 боевых машин и бульдозеры.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

Отряды палестинцев ведут огонь из укрытий по израильским колоннам и бросают в них гранаты и бутылки с зажигательной смесью. О потерях сторон сведений не приводится.

Агентство WAFA передало, что оккупационные силы отключили в нескольких районах Дженина энергоснабжение и интернет-связь. Лагерь полностью изолирован от остальной части палестинской территории.

По информации агентства, оккупационные силы заняли окрестности местной больницы, против жителей, пытавшихся этому помешать, был применен слезоточивый газ.

В ходе операций по ликвидации очагов вооруженного сопротивления на Западном берегу реки Иордан израильские военные задержали 1,7 тыс. человек, в том числе 950 сторонников ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация