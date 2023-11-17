Израильские войска штурмуют лагерь беженцев Дженин на Западном берегу Иордана

По данным телеканала Al Hadath, в операции участвуют свыше 80 боевых машин и бульдозеры

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Механизированные подразделения израильской армии проводят операцию против форпоста вооруженных отрядов палестинского сопротивления в лагере беженцев Дженин, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Как сообщил телеканал Al Hadath, израильские военные продвигаются внутрь кварталов с нескольких направлений, в операции участвуют свыше 80 боевых машин и бульдозеры.

Отряды палестинцев ведут огонь из укрытий по израильским колоннам и бросают в них гранаты и бутылки с зажигательной смесью. О потерях сторон сведений не приводится.

Агентство WAFA передало, что оккупационные силы отключили в нескольких районах Дженина энергоснабжение и интернет-связь. Лагерь полностью изолирован от остальной части палестинской территории.

По информации агентства, оккупационные силы заняли окрестности местной больницы, против жителей, пытавшихся этому помешать, был применен слезоточивый газ.

В ходе операций по ликвидации очагов вооруженного сопротивления на Западном берегу реки Иордан израильские военные задержали 1,7 тыс. человек, в том числе 950 сторонников ХАМАС.