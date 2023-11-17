Красный Полумесяц: бригады скорой помощи в Газе видят раненых, но не могут к ним добраться

В организации отметили, что из-за постоянных израильских бомбардировок спасатели и парамедики сталкиваются с чрезвычайно тяжелыми условиями

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Бригады скорой медицинской помощи Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS) остаются заблокированными в больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и не могут оказать помощь раненым в результате израильских авиаударов. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Бригады скорой помощи PRCS остаются заблокированными в больнице "Аль-Ахли" в Газе. Сотрудники слышат взрывы, интенсивную стрельбу, а также видят, что во дворе больницы, примерно в 30 м от наших команд, находятся несколько пострадавших, до которых они не могут добраться", - говорится в сообщении.

В PRCS также подчеркнули, что из-за "постоянных израильских бомбардировок спасатели и парамедики, работающие с обществом Красного Полумесяца в Газе, сталкиваются с чрезвычайно тяжелыми условиями, и они не защищены от нападений, поскольку военные действия в регионе продолжаются". "По меньшей мере 4 члена Палестинского общества Красного полумесяца были убиты с начала конфликта 7 октября, еще 22 человека были ранены. Безопасности, которую когда-то обеспечивала наша эмблема, больше нет", - сказано в заявлении.

Ранее организация сообщала, что бронетехника вооруженных сил Израиля окружила больницу "Аль-Ахли", остающуюся единственным медучреждением в северной части сектора Газа и его столице, которое продолжает работу и способно принимать пациентов. По сведениям Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, в ней на 14 ноября было размещено более 500 человек.