Кисида и Байден выступили за реализацию двухгосударственного решения на Ближнем Востоке

Японский премьер-министр заявил, что высоко ценит лидерство американского президента и дипломатические усилия США, включая обеспечение гуманитарных пауз в отношении ситуации вокруг Израиля и Палестины

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден в ходе состоявшихся в Сан-Франциско переговоров условились сотрудничать для реализации принципа "два государства для двух народов" с целью урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом говорится в материале, распространенном японским МИД.

"Премьер Кисида заявил, что высоко ценит лидерство президента Байдена и дипломатические усилия США, включая обеспечение гуманитарных пауз в отношении ситуации вокруг Израиля и Палестины, - подчеркивается в заявлении. - Лидеры осудили террористические атаки ХАМАС и других организаций, договорившись о продолжении тесного сотрудничества в целях улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и реализации принципа "два государства для двух народов".