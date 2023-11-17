17 ноября, 04:04
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: израильская армия окружила больницу "Ибн Сина" на Западном берегу реки Иордан

По информации телеканала, врачи госпиталя отказываются выполнять требование военных покинуть здание

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила больницу "Ибн Сина" в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и требует, чтобы персонал и пациенты покинули здание. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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По его данным, израильские оккупационные силы "окружили больницу "Ибн Сина", расположенную возле лагеря беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, и требуют, чтобы ее эвакуировали". Также телеканал отмечает, что врачи госпиталя отказываются выполнять требование военных.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает, что солдаты ЦАХАЛ "штурмуют отделение неотложной помощи госпиталя "Ибн Сина" и допрашивают медработников". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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