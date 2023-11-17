17 ноября, 05:35
Палестино-израильский конфликт

СМИ: критиковавшим Израиль журналистам LA Times запретили освещать происходящее в Газе

По информации Semafor, ранее в ноябре около 10 сотрудников газеты подписали открытое письмо с осуждением бомбардировок Газы и гибели журналистов

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Журналистов крупной американской газеты Los Angeles Times (LA Times), подписавшихся под открытым письмом с резкой критикой действий Израиля, отстранили от освещения конфликта в секторе Газа как минимум на три месяца. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что ранее в ноябре около 10 журналистов газеты подписали открытое письмо с осуждением бомбардировок Газы и гибели журналистов. Письмо с 9 ноября подписали около 1,2 тыс. бывших и действующих сотрудников СМИ по всему миру. В том числе они призвали своих коллег использовать резкие выражения при освещении действий Израиля, в том числе термины "апартеид", "этнические чистки" и "геноцид".

Руководство издающейся в калифорнийском Лос-Анджелесе газеты, пишет Semafor, запретило сотрудникам, подписавшим письмо, "каким-либо образом освещать конфликт в течение как минимум трех месяцев". Ранее главред LA Times Кевин Мерида разослал сотрудникам газеты электронное письмо, в котором напомнил основные положения этики новостной компании. В частности, он указал, что читатели материалов издания "не должны иметь возможность определять частное мнение тех, кто внес свой вклад в освещение событий, или делать вывод, что организация продвигает какую-либо точку зрения". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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